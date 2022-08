Stazionarie le condizioni del sessantatreenne di Ceccano che sabato scorso è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. L'uomo è stato colpito da aneurisma ed è caduto battendo violentemente la testa. È successo nel quartiere Selva Piana, vicino al Casermone nel capoluogo ciociaro. Il sessantatreenne è stato trovato con il sangue alla testa e sul volto, tanto da far temere di essere stato pestato.

Gli sviluppi

Dai riscontri medici sarebbe stato, invece, appurato che il ceccanese si è sentito male ed è caduto. La caduta gli avrebbe provocato un serio trauma cranico. Sarebbe finito a terra con il viso sull'asfalto tanto da provocargli il sanguinamento. Proprio alla vista del sangue i primi soccorritori hanno temuto che l'uomo potesse essere stato vittima di un'aggressione. Il sessantatreenne è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso. Il trauma cranico sarebbe scaturito dalla caduta dovuta a un malore. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. Tanti i messaggi anche sui social di amici e familiari che sperano che possa tornare presto tra loro. Il ceccanese è molto conosciuto. Fino alla giornata di ieri le sue condizioni erano stazionarie. È ricoverato, come detto, all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone dove è stato trasportato sabato dal quartiere Selva Piana dove è stato colto da malore.