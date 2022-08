In tanti ieri hanno voluto dare l'ultimo saluto a Maurizio Federico, politico, storico e giornalista deceduto mercoledì corso a seguito di una crisi respiratoria. Amici, colleghi di partito, rappresentanti istituzionali si sono ritrovati nel piazzale antistante l'obitorio dell'ospedale "Spaziani" per una cerimonia laica.

Numerosi gli interventi da Oreste Della Posta a Ugo Moro per arrivare al sindaco Riccardo Mastrangeli: «Mi trovo oggi qui doverosamente insieme a voi a nome mio, dell'amministrazione comunale e della città per rendere il giusto omaggio a un amico, a un grande frusinate. A Maurizio mi legava un sentimento di sincera amicizia e di rispetto che superava qualsiasi steccato ideologico e politico. Era un punto di riferimento della città e della comunità. Mancherà a tutti».

Tanti anche i messaggi scritti. Tra questi quello di Gino Farnetti Bracaglia la cui storia è stata scoperta e divulgata da Federico, Gianni Blasi, Paolo Sbarbada: «Caro Maurizio, la notizia della tua "andata" mi ha rattristato moltissimo perché confidavo di invitarti al progetto che sto accarezzando. Tu eri fra quelle persone che hai contribuito a darmi ulteriori notizie riguardo la mia vicenda. Grazie Maurizio, sei stato un vero amico che non esitavi a venirmi a trovare quando tornavo a Torrice. Caro Maurizio oggi non posso che essere presente con lo spirito e il cuore. Idealmente ti saluto e ti abbraccio con un senso di gratitudine. Caro mio caro mio amico. Riposa in pace». Ciao Maurizio, mancherai a tutti noi.