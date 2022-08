Camper si ribalta e rischia di prendere fuoco. È successo dopo le 10 sull'autostrada del Sole al km 646 tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma. Sul posto i soccorsi, la polizia stradale sottosezione A1 e i vigili del fuoco. Si registrano code e traffico rallentato in direzione Roma per consentire ai soccorritori di operare sul posto.