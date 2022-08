I rinnovi delle polizze dell'Asl alle agenzie di Vladimiro De Angelis sono continuati fino al 2021 dopo una prima gara per il biennio 2015-16. È l'Adnkronos a rivelare una serie di dettagli sulle proroghe alla UnipolSai. Una prima delibera Asl è la numero 167 del 3 febbraio 2017. In questa si dà conto dell'aggiudicazione del contratto per polizza antincendio, infortuni, Rca e kasko a favore di UnipolSai per il biennio 31-12-2014 31-12-2016 e del fatto che era prevista la facoltà di proroga per altri due anni. Così si procede al rinnovo, per un altro biennio alla cifra complessiva di 723.186 euro (per un totale nei quattro anni di 1.468.357,72). Altra proroga (delibera 481 dell'8 marzo 2019) fino al 30 giugno 2019 per 185.430 euro.

Le proroghe, come confermato dall'attuale direttore generale Angelo Aliquò, da giugno a Frosinone, sono continuate fino al 2021 quando l'allora manager Pierpaola D'Alessandro ha deliberato una gara divisa in sei lotti. «Dalle verifiche, su richiesta dell'assessore regionale, è risultato che la Asl per alcuni anni, a seguito di una gara con cui erano state affidate quasi tutte le polizze a Unipol nel 2014, aveva prorogato e prorogato negli anni», ha dichiarato Aliquò all'Adnkronos.

Uno di questi lotti, per Rca, infortuni, kasko, infortuni comunità e incendio, è stato bandito il 30 luglio 2021 a un importo a base d'asta di 36 mesi per 1.134.000 euro. Nella delibera si legge che «in virtù della deliberazione n. 1513 del 12.12.2014 e successive proroghe» il fornitore dei servizi è la UnipolSai, cui l'Asl ha chiesto e ottenuto la disponibilità a una proroga dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021, per un importo di 91.092,53 euro. Al tempo stesso, si evidenziava nell'atto di luglio 2021 che «è necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara».

Di questi sei lotti, come confermato dalla Asl, tre sono andati con la gara alla Unipolsai. Uno degli altri tre (responsabilità civile terzi e prestatori d'opera) è stato aggiudicato alla Am Trust per un totale biennale di 7.999.795 euro. Sulla questione dei rinnovi, peraltro, è intervenuto Vladimiro De Angelis. Il quale, sempre all'Adnkronos, ha precisato che «dei tre lotti più importanti, incendio, infortuno e Rca, ad UnipolSai e Generali che si sono presentate in coassicurazione (quota 60% e 40%), è stato aggiudicato solo il lotto incendio. In questi tre lotti aggiudicati la UnipolSai (incendio con la Generali) è stata l'unica impresa a formulare un'offerta. Nella precedente gara ad Unipolsai e Generali sempre in coassicurazione (quota 50% e 50%) furono invece aggiudicati i lotti incendio e infortuni mente UnipolSai rimase aggiudicataria anche del lotto Rca. Non si può, dunque, ipotizzate nessun favoritismo», ha concluso.