Ad agosto superati i 6.000 contagiati. Ieri se ne sono aggiunti altri 235, ma questa volta i negativizzati, 325, sono stati di più. Scende così l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, a 348,64 così come il tasso di positività (su 1.311 tamponi) al 17,92%. Anche ieri non sono stati comunicati decessi, mentre i ricoverati crescono di 12 in 48 ore, passando dai 25 di domenica agli attuali 37.

La giornata

Ad aprire la lista dei centri ciociari con il maggior incremento giornaliero di casi è Frosinone con 15. Seguono Sora a 14, Ferentino e Isola del Liri a 12 e Veroli a 10. Quindi, sotto la doppia cifra, Alatri e Arpino a 9, Anagni, Cassino e Ceccano a 8, Amaseno a 7, Ceprano e Roccasecca a 6, Atina, Boville Ernica, Casalvieri, Castro dei Volsci e Paliano a 5, Ausonia, Patrica e San Giorgio a Liri a 4, Aquino, Castelliri, Fontana Liri, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Ripi, Torrice e Vallerotonda a 3, Alvito, Arce, Campoli Appennino, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Fiuggi, Gallinaro, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pofi, Rocca d'Arce, San Donato val di Comino, San Vittore del Lazio, Settefrati, Supino, Trivigliano, Vicalvi e Villa Santa Lucia a 2, Broccostella, Casalattico, Castrocielo, Cervaro, Fumone, Guarcino, Pescosolido, Picinisco, Piglio, Posta Fibreno, san Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Trevi nel Lazio e Vallecorsa chiudono con un solo caso.

Il trend

La settimana è iniziata con 662 casi e 220,67 casi giornalieri. Negli ultimi sette giorni si contano 1.663 positivi alla media di 237,57, che sono in crescita rispetto ai 1.438 a 205,43 di media del passato mercoledì, un dato però condizionato dagli appena 109 contagiati seguiti alla doppia giornata di festa domenica-ferragosto. Per un confronto più attendibile si deve far riferimento al periodo 4-10 agosto, che erano 1.961 a 280,19 di media. Da allora oggi si registra una discesa dei casi del 15,19%.

I ricoverati e i guariti

Balzo in avanti dei ricoverati in ospedale per Covid che, in appena 48 ore, aumentano di 12. Ieri ne sono stati comunicati 37 contro i 30 del bollettino precedente e i 25 di domenica. Si tratta del dato più alto dal 18 aprile, anche in quella occasione 37, ma era in discesa di due. I guariti questa volta superano i nuovi casi, dopo due giornate in cui il trend si era invertito. I 325 negativizzati di ieri sommati a quelli da lunedì e mercoledì portano il totale settimanale a 723. L'ultima settimana ne aveva avuti 2.360, in calo rispetto ai 4.127 del periodo 8-14 agosto e dei 4.612 alla prima settimana di agosto.

I tamponi

Sono 1.311 i test processati per scoprire eventuali positività. Il totale settimanale raggiunge i 3.138. La passata, invece, era finita con 7.608, anche in questo caso in calando dai 10.810 del periodo 8-14 agosto.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio - informa l'assessore Alessio D'Amato - 13.602 tamponi, si registrano 1.824 nuovi casi positivi (-731), sono 3 i decessi (-5), 655 i ricoverati (-25), 39 le terapie intensive (+1) e +7.673 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%.