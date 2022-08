Che cosa sia successo, cosa abbia scatenato la furia dell'aggressore o degli aggressori, chi è stato a ridurlo in fin di vita, saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarirlo. L'unica certezza, al momento, è che C. A., sessantatreenne di Ceccano, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone dove è stato portato lunedì sera.

L'uomo sarebbe stato aggredito nel capoluogo, nella zona vicino al cosiddetto "Casermone" di viale Europa, nel popoloso quartiere di Selva Piana. Pugni e calci soprattutto sulla testa, tanto da provocargli un grave trauma cranico. Ora è ricoverato in ospedale dove lotta tra la vita e la morte.

La ricostruzione

Le bocche degli inquirenti restano cucite. Vige il massimo riserbo su quanto accaduto tre sere fa nella parte bassa di Frosinone dove un uomo è stato pestato a sangue. Versa in serie condizioni il sessantatreenne ceccanese, molto conosciuto nella città fabraterna. Subito è scattata la caccia all'autore o agli autori del pestaggio. Che potrebbe essere stato scatenato da più persone. La notizia si è diffusa in città l'altro ieri destando incredulità soprattutto per la ferocia con cui i responsabili dell'aggressione si sono accaniti contro il ceccanese. Le domande che maggiormente ricorrono tra quanti lo conoscevano e cercano una spiegazione al brutale pestaggio sono: Conosceva gli aggressori? Aveva un appuntamento con chi poi lo ha pestato a sangue? Per quale ragione aveva raggiunto il capoluogo? Domande a cui sono chiamate a dare risposta le indagini degli investigatori. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedaliera del capoluogo in codice rosso, dove è stato disposto l'immediato ricoverato con un trauma cranico e diverse ferite. Le sue condizioni sono serie.

Le indagini

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, le cause che hanno scaturito la cieca violenza dell'autore o degli autori dell'aggressione che ha ridotto in fin di vita il sessantatreenne, bersagliato da calci e pugni alla testa e sul corpo. Indagini avviate per dare un nome e un volto ai responsabili del pestaggio.