Il Comune di Sora ha reso noto di aver ricevuto da Acea Ato 5 la comunicazione che, a causa della mancata tensione elettrica in arrivo da parte di E-distribuzione all'impianto del serbatoio Forletta, domani, giovedì 25 agosto 2022, è prevista una sospensione del flusso idrico dalle ore 9 fino alle ore 13.

In particolare, le zone interessate sono quelle alimentate dal serbatoio Sant'Antonio Forletta Alto: via San Marciano, Ospedale Santissima Trinità, via Cocorbito, via Campopiano, via Valleradice, via Ischitelli, via San Vincenzo Ferreri e zone limitrofe, località Incoronata, località Pescura, località La Selva, località San Giorgio, località Madonna della Figura, via Mezzano, località Vallanito, via Pozzillo e zone limitrofe. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.