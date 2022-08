Nuovo furto nel Cassinate. Dopo quello messo a segno (in parte) a Cassino l'altra notte e l'assalto notturno fallito a Pontecorvo, ieri mattina i ladri sono tornati a colpire. E lo hanno fatto in pieno giorno. Anzi, proprio nella prima parte della giornata, non appena i proprietari avevano lasciato "campo libero". Forse per fare la spesa o altre incombenze.

Erano da poco passate le 9.30 quando l'allarme di una villetta in zona Porchio, a Cervaro, ha fatto salire il livello d'allerta. Pochi minuti, quelli necessari ad alcuni familiari per raggiungere la villetta vuota, per fare l'amara scoperta: oro e soldi trafugati e l'abitazione messa completamente a soqquadro. Un'azione fulminea che ha permesso ai malviventi di raggranellare un bottino di tutto rispetto, ancora in fase di quantificazione.

Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della locale stazione, Compagnia di Cassino, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per isolare le tracce utili a identificare gli autori del colpo. E tra i residenti è salita l'allerta, con segnalazioni WhatsApp in tempo reale. L'auto utilizzata dai ladri - che si sono dileguati in pochissimo tempo - risulterebbe essere una berlina nera. Lo stesso tipo di auto utilizzata per il colpo messo a segno solo qualche ora prima a Cassino, in via Bellini. In quel caso i ladri sono entrati in azione di sera: al rientro a casa del figlio dei proprietari la banda era ancora lì.

Un faccia a faccia terrificante: il ragazzo avrebbe cercato di cacciarli con calci e pugni. Un trambusto che, insieme alle urla, sarebbe stato di fatto il campanello d'allarme udito da tutti i condomini del palazzo che in pochi secondi hanno letteralmente messo in fuga i malviventi gettando dalle scale e dalle finestre qualsiasi tipo di oggetto. Proprio un vaso o un oggetto contundente lanciato dall'alto avrebbe colpito il lunotto posteriore della berlina nera posteggiata sotto al palazzo di via Bellini. Potrebbe essere la stessa auto? Saranno le forze dell'ordine a stabilirlo. Da valutare anche la connessione con il tentato colpo a Pontecorvo, sempre nella stessa notte. Un assalto notturno alla cassa continua di iN's, per fortuna fallito.