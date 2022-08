Un Pitbull aggredisce il suo barboncino e la pensionata nel tentativo di strapparlo alle fauci del cane, cade a terra e viene trasferita al Santa Scolastica di Cassino. Per la donna di 88 anni si è purtroppo reso necessario il ricovero per una frattura al femore oltre che per il trauma cranico riscontrato a seguito della caduta: un episodio che ha fatto sollevare molte polemiche e commenti accesi sul web.

«I cani vanno educati, non si deve demonizzare una razza rispetto a un'altra. I cani sono quello che li facciamo diventare» afferma Francesco Altieri, presidente dell'Anpana. Che poi aggiunge in merito ai duri attacchi: «Ci sono associazioni che si occupano di cani molossoidi e con problemi comportamentali. Si possono contattare per far rieducare l'animale che non deve assolutamente essere messo alla gogna».

La ricostruzione

Momenti di puro terrore quelli legati a un'aggressione che si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì in viale Europa a Cassino, davanti a uno dei più noti locali frequentati e amati dai cittadini. Un caso ancora in fase di ricostruzione da parte degli uomini dell'Arma - coordinati dal capitano Giuseppe Scolaro - che dovranno chiarire con esattezza cosa sia accaduto. Davvero tante le persone accorse, molte delle quali avrebbero assistito e raccontato di un'aggressione da parte di un Pitbull al cane di piccole dimensioni della donna, una pensionata di 88 anni originaria di Roccasecca ma residente a Cassino.