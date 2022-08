Il rialzo del martedì è fisiologico dopo la contrazione dei casi del fine settimana. Ieri nel bollettino dell'Asl sono stati comunicati 371 nuovi casi di Covid su 1.570 tamponi, 353 negativizzati, nessun decesso e 30 ricoverati.

La giornata

Dei 371 nuovi casi 25 sono a Frosinone, quindi 24 a Monte San Giovanni Campano, 22 a Cassino, 21 a Ceccano e Ferentino, 14 a Boville Ernica, 13 ad Anagni, 12 ad Alatri e Sora, 11 ad Aquino, Ceprano e Veroli, 9 a Paliano, 8 ad Alvito, Arpino e Sant'Elia Fiumerapido, 7 ad Atina e Fontana Liri, 6 ad Amaseno e Fiuggi, 5 a Casalvieri, Cervaro, Piedimonte San Germano, Roccasecca, San Giorgio a Liri e Santopadre, 4 a Castro dei Volsci, Posta Fibreno, Ripi, San Donato Val di Comino e Villa Santa Lucia, 3 ad Arce, Broccostella, Castrocielo, Giuliano di Roma, Pontecorvo, Strangolagalli, Supino, Torrice e Vallecorsa, 2 ad Arnara, Ausonia, Fontechiari, Guarcino, Isola del Liri, Morolo, Pastena, San Giovanni Incarico e Trevi nel Lazio, 1 ad Acuto, Belmonte Castello, Casalattico, Castelliri, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Picinisco, Pico, Piglio, Pignataro Interamna, Rocca d' Arce, Settefrati, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Latina.

L'andamento

I 371 contagiati di ieri, ovviamente, sono decisamente più di quelli del post ferragosto (42) ma inferiori ai 422 del 9 agosto. Negli ultimi sette giorni i casi sono 1.799 a 257 di media. Non erano così alti dal periodo 6-12 agosto. I casi attuali rispetto alle giornate 10-16 agosto (1.334 a 190,57 di media) segnano una crescita del 34,85% condizionata dal dato di ferragosto. È il primo aumento dai giorni 6-12 luglio (5.835 a 833,57). Allora, rispetto al periodo precedente, registravano un più 18,54%. Da quel momento la tendenza è stata a calare. Ad agosto i contagiati sono 5.916 per una media giornaliera di 257,21. L'ultimo mese rimasto sotto i 5.000 positivi è stato novembre con 1.980 a 66 di media. Dopodiché è scoppiata l'ondata di Omicron 5. Sempre ad agosto si contano 513 positivi a Frosinone, 395 a Cassino, 333 a Ceccano, 319 ad Alatri, 300 ad Anagni, 284 a Veroli, 272 a Ferentino, 184 a Monte San Giovanni Campano, 177 a Sora, 161 a Ceprano, 129 a Isola del Liri, 111 a Boville Ernica, 108 a Paliano, 101 a Roccasecca, 93 ad Arpino, 92 a Fiuggi, 88 a Pontecorvo, 84 a Cervaro, 83 a Castro dei Volsci e 81 ad Amaseno tra i centri ciociari con almeno 80 nuove diagnosi.

Gli indicatori

Inevitabile la risalita dell'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale che tocca i 377,15, il massimo dopo i 380,50 del 12 agosto, considerati gli ultimi giorni. Da lunedì 15 agosto è il quinto rialzo. Martedì scorso a 279,66 si è raggiunto il minimo dai 271,07 del 16 giugno.

Sale il tasso di positività fino al 23,63%, anche in questo caso nuovo massimo dal 24,84% del 19 luglio. Nei due primi giorni della settimana, la media è del 22,71%. In cinque degli ultimi sei bollettini il rapporto positivi tamponi è andato oltre la soglia del 20%.

I ricoverati e i guariti

Per il secondo giorno di fila si hanno più nuovi positivi, 371, che negativizzati, 353, ciò non accadeva dal 14 e 15 luglio. Nonostante ciò i guariti sono 12 in più rispetto all'inizio della passata settimana. I ricoverati segnano un nuovo rialzo, da 25 a 30. Siamo decisamente sotto i dati della scorsa settimana. Una crescita così repentina in 24 ore non si aveva dal 12 e 13 luglio quando salirono da 47 a 53.



I tamponi

Sono 1.570 i test processati. E sono il massimo dai 1.987 del 17 agosto. La passata settimana si è chiusa a 7.608 tamponi.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 18.757 tamponi, si registrano 2.555 nuovi casi positivi (+1.673 in un giorno), sono 8 i decessi (+2), 680 i ricoverati (-22), 38 le terapie intensive (-2) e +10.525 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%.