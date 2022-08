Due colpi in poche ore: uno a Cassino, con i malviventi che sono stati presi a calci e pugni dal figlio dei proprietari. E che sono stati letteralmente messi in fuga dai condomini del palazzo che hanno preso a lanciare qualsiasi oggetto per le scale e dalle finestre. Poi a Pontecorvo, in quel caso fallito: un assalto notturno in pina regola della cassa continua di un supermercato nella parte bassa della città. Le forze dell'ordine hanno lavorato senza sosta fino all'alba.

Il colpo a Cassino

I malviventi in via Bellini, a Cassino, erano riusciti a trafugare in un appartamento oro e soldi, secondo quanto ricostruito dalla polizia del Commissariato di Cassino. Al rientro a casa del figlio dei proprietari l'amara scoperta: faccia a faccia con i ladri che erano a volto scoperto. E l'inizio della colluttazione, con calci e pugni. Ma a mettere in fuga la banda specializzata sarebbero in effetti stati i condomini che, udendo urla e trambusto provenire dall'appartamento hanno acceso le luci e si sono affacciati sul pianerottolo cominciando a gettare qualsiasi oggetto in loro possesso.

Prima nella tromba delle scale, poi dalle finestre. Con un oggetto contundente, forse un vaso o un posacenere, uno dei condomini avrebbe centrato anche il lunotto posteriore della vettura - una berlina di colore nero - posteggiata a pochi metri dall'abitazione svaligiata, con la quale poi la banda si è allontanata. In base agli accertamenti della polizia, i malfattori sarebbero riusciti a portare via solo parte della refurtiva trafugata: l'altra è stata abbandonata durante la corsa per riuscire a guadagnare la fuga. Gli agenti del vice questore Salerno stanno ora indagando per ricostruire l'accaduto mettendo insieme i dettagli raccolti con quanto catturato dalle immagini delle telecamere. L'ipotesi è quella di rapina impropria. Solo una volta presentata la denuncia sarà possibile quantificare l'effettivo valore del bottino trafugato nella notte. Ma non è tutto: qualche ora più tardi, a Pontecorvo, ci sarebbe stato un secondo colpo.

Assalto notturno a iN'S

Il colpo a Pontecorvo è fallito. Ma ha comunque messo in moto le indagini dei carabinieri della locale Compagnia, guidata dal capitano Taglietti.

In questo caso si è trattato di un assalto notturno alla cassa continua del supermercato iN's di via Leuciana, nella parte bassa della cittadina fluviale. Un fallimento legato all'entrata in funzione del sistema di sicurezza e molto probabilmente anche al transito di alcuni mezzi che stavano passando a pochi metri dal supermercato. Ma la mano, secondo i primi rilievi, è di un professionista. I militari hanno notato che erano stati praticati nella porta blindata due fori, riuscendo a eliminare solo una delle due maniglie presenti: non si esclude che volessero inserire una sonda con del gas o altro materiale in grado di far saltare in aria la porta della cassa continua e - una volta aperta - trafugare tutto in pochi minuti. Preziose potrebbero essere le informazioni fornite dal sistema di videosorveglianza cittadino. Indagini senza sosta.