Un'anziana finita in ospedale con diverse ferite e il suo amato cagnetto quasi dilaniato, con profonde lesioni. Questo è il bilancio di alcuni momenti di puro terrore legati a un'aggressione che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri in viale Europa a Cassino, davanti a uno dei più noti locali frequentati e amati dai cittadini.

Un caso ancora in fase di ricostruzione da parte degli uomini dell'Arma - coordinati dal capitano Giuseppe Scolaro - che dovranno chiarire con esattezza cosa sia accaduto.

Davvero tante le persone accorse, molte delle quali avrebbero assistito e raccontato di un'aggressione da parte di un Pitbull al cane di piccole dimensioni della donna, una pensionata di 88 anni originaria di Roccasecca ma residente a Cassino.

La ricostruzione

L'anziana - in base alle testimonianze raccolte - avrebbe cercato di sottrarre il suo amato amico a quattro zampe dalla furia del Pitbull, che improvvisamente si sarebbe scagliato contro l'altro animale.

Non è ancora ben chiaro se la proprietaria abbia perso l'equilibrio o se in quei momenti concitati sia sulla colta da malore: la donna in una manciata di secondi è caduta a terra. Diverse le ferite riportate dalla pensionata ma per fortuna nessun morso né segno di aggressione da parte del Pitbull.

Immediato l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri della compagnia di Cassino, insieme ai veterinari. La donna, prontamente medicata, è stata trasportata al Santa Scolastica per le cure del caso, il suo cagnetto affidato alle cure dei veterinari.

Saranno ora i militari della locale Compagnia a dover comprendere cosa sia accaduto in quei momenti concitati. Il proprietario del Pitbull, che si trovava lì, è stato individuato. Accertamenti in corso da parte dell'Arma.