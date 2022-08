Possibile antenna a Civitella: arriva l'ordinanza del sindaco con la quale si sospendono i lavori per l'installazione di un impianto di ricezione proprio nella suddetta località.

La conferenza dei servizi tenutasi lo scorso 11 agosto, ha infatti sì determinato l'autorizzazione alla società Mg Project a procedere con le operazioni, ma a quella data è subito seguita l'ennesima segnalazione del comitato "Comunità eredità di Civitella", che andava ad evidenziare nuovamente la possibile interferenza dell'installazione con il dispositivo salvavita in uso presso una cittadina residente a poca distanza dal sito prescelto.

Se l'Arpa, interrogata a riguardo dal sindaco già lo scorso dicembre, non si era pronunciata per mancanza di competenza in merito, dall'Asl, non era arrivata nessuna determinazione alla richiesta di parere del primo cittadino. Visto però la delicatezza della materia che vale il funzionamento di un dispositivo essenziale per la sopravvivenza di una concittadina, il sindaco Emiliano Cinelli nella data di ieri ha ordinato la sospensione generale dei lavori per i prossimi 6 mesi. In questo arco di tempo, il comitato avrà l'onere di produrre "una perizia, redatta da professionisti in possesso della necessaria competenza tecnica, atta a comprovare l'asserita interferenza e il conseguente rischio per la salute della concittadina segnalata dallo stesso comitato».

Fino ad allora, la MG Project dovrà bloccare qualsiasi operazione per la nuova antenna Wind Tre. Nella stessa ordinanza emessa dal sindaco, è comunque ben sottolineato come la società stessa sia stata invitata a più riprese a prendere in considerazione il piano antenne di recente approvazione da parte dell'amministrazione, al fine valutare un altro sito per il posizionamento della stazione radio base tenendo conto delle aree inserite nel piano. Un'opzione che potrebbe di fatto essere risolutiva, andando ad eludere il problema dell'interferenza delocalizzando l'antenna in un punto idoneo come individuato dai professionisti incaricati dall'ente per la stesura del piano antenne.