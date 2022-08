Allarme cinghiali in città. La preoccupazione cresce di giorno in giorno tanto come pure si fa corale la richiesta alle autorità di predisporre iniziative efficaci per allontanare i branchi di animali dal centro urbano. Gli ultimi avvistamenti in ordine di tempo, con le relative immagini che hanno fatto il giro del web, sono stati segnalati dietro lo stadio Tomei e nei pressi del convento dei Padri Passionisti, in via Sant'Apollonia.

Il sindaco Luca Di Stefano ha chiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione alla cattura degli animali per arginare la presenza sempre più numerosa di cinghiali sul territorio cittadino.

"Per raggiungere questo importante obiettivo - ha spiegato il Comune in una nota - il sindaco ha chiesto alla Regione di poter eseguire interventi di controllo diretto degli ungulati. Ai sensi della deliberazione di giunta regionale numero 650 del 28 luglio 2022, il primo cittadino vorrebbe mettere in atto la cattura degli esemplari in recinti o gabbie-trappola. Un metodo meno invasivo delle battute di caccia e consentito nelle aree urbanizzate. Successivamente gli animali saranno trasferiti presso un'azienda specializzata nella loro gestione. Le operazioni di cattura dovrebbero svolgersi dal 29 agosto al 29 settembre 2022. Un mese di tempo per porre freno alla proliferazione dei cinghiali che stanno mettendo a rischio la pubblica incolumità nelle zone urbane e periurbane oltre a causare danni alle coltivazioni".

«Alla luce di alcune istanze che ci sono pervenute - ha precisato lo stesso sindaco Di Stefano - l'amministrazione si è mossa immediatamente per porre un rimedio al numero troppo alto di cinghiali sul territorio comunale. La Regione Lazio dà la possibilità di adottare misure speciali per il contenimento del numero dei cinghiali e, nel pieno rispetto delle normative, abbiamo richiesto di potere intervenire con la rimozione degli animali sia dalle aree urbane che dalle zone agricole periurbane".

Una decisione che molti cittadini attendevano e auspicavano. Ora si passerà all'azione per catturare gli animali. Operazione che comunque non si annuncia semplice. L'esperienza di Ceprano con le gabbie-trappola si è rivelata fallimentare.