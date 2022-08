Un ultimo abbraccio corale, un addio straziante, un ricordo indelebile.

Ieri mattina, nella chiesa di San Pietro Apostolo, in tanti si sono stretti attorno alla famiglia Ceccarelli per tributare l'estremo saluto a Vincenzo, l'imprenditore edile strappato ai suoi cari e agli amici da una tragica fatalità a sessantuno anni.

Il cordoglio dell'intera contrada di Colle Leo, dove sabato scorso è avvenuto l'incidente, era palpabile nel silenzio accorato che ha accompagnato l'ingresso in chiesa del feretro. Toccanti le parole spese da don Sebastian nella sua omelia. Il parroco ha ricordato quanto Vincenzo amasse la sua famiglia e il suo lavoro. Poi ha raccontato che l'imprenditore voleva preparare il terreno vicino casa per piantarvi dei broccoletti che sarebbe andato a comprare alla fiera di San Giacomo, conclusa proprio ieri.

L'incidente

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato scorso. L'uomo era salito sul suo trattore a cingoli per effettuare alcuni lavori nel terreno di sua proprietà attorno alla casa di famiglia, in via Colle Leo. Ha iniziato a tagliare l'erba del prato. Poi si è portato su un tratto scosceso del campo e qui il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendolo. Il peso del trattore è stato fatale per Vincenzo, che ha subìto un forte schiacciamento del torace e della testa ed è rimasto riverso a terra. Immediato l'allarme lanciato dai familiari al 118. Un'ambulanza si è precipitata sul posto e ha richiesto a sua volta l'intervento di un elicottero dell'Ares. Purtroppo, però, quando il velivolo ha toccato terra su un campo vicino all'abitazione della famiglia Ceccarelli, Vincenzo era già spirato.

La figura

L'imprenditore era molto conosciuto e stimato. Tutti lo ricordano come un grande lavoratore, terzo di tre fratelli, che si sempre dedicato alla famiglia e alla sua impresa. Una famiglia sfortunata, già segnata da terribili lutti, da ultimo la scomparsa di due suoi nipoti. Una tragedia che lascia nella disperazione la moglie Santina e i figli Roberto e Andrea. Costernati i parenti e i tanti amici che rimpiangono un marito e padre premuroso, un lavoratore instancabile e un amico sincero.

La salma di Vincenzo Ceccarelli, accompagnata da un mesto corteo al cimitero di Ceccano, è stata tumulata nella stessa tomba del fratello.