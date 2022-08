Sono 56 i nuovi contagi in provincia di Frosinone. Scendono di 11 rispetto al passato lunedì, ma sono 14 in più nel confronto con l'8 agosto. Per la prima volta dal 20 luglio si registrano più nuovi casi che negativizzati, ieri appena 45.

Nel bollettino della Asl ci sono poi 257 tamponi effettuati, nessun decesso e 25 ricoverati, 9 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Se l'incidenza per 100.000 abitanti scende, il tasso di positività, al contrario, risale, almeno rispetto alle 24 ore precedenti.

La giornata

Dei 56 nuovi casi, 8 provengono da Alatri, 6 da Frosinone e Amaseno, 4 da Veroli, 3 da Arpino e Sora, 2 da Anagni, Cassino, Ferentino, Isola del Liri, Pastena e San Donato Val di Comino, 1 da Alvito, Atina, Campoli Appennino, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano, Ripi, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Strangolagalli e Vico nel Lazio.

L'andamento

Sono 1.470 a 210 di media i casi registrati negli ultimi sette giorni. Rispetto ai sette giorni precedenti (1.714 il totale e 244,86 la media) si registra ancora una diminuzione, del 14,23%, il minimo dell'ultimo periodo.

Questo, infatti, l'andamento dall'inizio del mese scorso: 28 giugno-4 luglio (4.522 casi e 646 di media) più 62,48% rispetto ai sette giorni precedenti, 5-11 luglio (5.747 a 821) più 27,08%, 12-18 luglio (5.727 e 818,14) registrava un primo calo: -0,34%, 19-25 luglio (4.582 e 654,57) era -17,47%. E ancora il 1° agosto (3.036 e 433,71) -33,74%, l'8 agosto (2.260 e 322,86) -25,55%, il 15 agosto (1.714 e 244,86) -24,15%. Da questo emerge che i casi sono in discesa da cinque settimane di fila.

Ad agosto registriamo 5.545 contagiati a una media di 252,04. Si viaggia su valori prossimi a quelli di maggio (7.730 il complessivo a una media di 249,35) e di giugno (8.253 e 275,10). Distante, per fortuna, il dato di luglio, archiviato a 21.393 e 690,09 di media.

Gli indicatori

Per il secondo giorno di fila, dopo tre rialzi in quattro giorni, l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale segna un passo indietro. Il dato è di 308,18, ma nei giorni scorsi tale valore era ridisceso fino a 279,66 il 16 agosto. La cifra intorno a quota 300 ci riporta, ultima settimana a parte, alla metà di giugno. Nel confronto con gli altri lunedì di agosto si ha: 636,48 il 1°, 473,79 l'8, 395,33 a ferragosto e, appunto, 308,18 ieri.

Il tasso di positività valica il 20% per la quarta volta in cinque giorni. Ieri era al 21,78% contro il 18,76% del precedente lunedì. La passata settimana, peraltro, si è conclusa con una media del 18,77% in risalita rispetto al 15,20% registrato tra l'8 e il 14 agosto, il livello minimo dal 13,96% avuto dal 6 al 12 giugno.

I ricoverati e i guariti

Nuovo minimo dei ricoverati che ieri sono scesi da 34 a 25. Si tratta del numero più basso del mese che si era aperto con, rispettivamente, 77 e 80 ricoverati nei primi due giorni. Andando ancora più indietro nel tempo 25 ricoverati non si avevano dal 5 luglio, mentre il 3 erano stati 24.

I negativizzati sono solo 45, il che determina il sorpasso da parte dei nuovi casi. Nell'ultima settimana si erano contati 2.360 guariti contro i 4.127 di quella prima ancora.

I decessi

Ancora zero vittime. Nei giorni in cui si sono rinfocolate le polemiche in Italia per il numero, ancora alto, dei decessi legati al Covid, la Ciociaria continua a non segnalarne. L'ultimo, infatti, è datato 18 agosto ed è l'unico della precedente settimana. Ad agosto si contano sette vittime, mentre in tutto luglio erano stati 25.

I tamponi

Prosegue pure la discesa dei tamponi, ieri sono stati 257. L'ultima settimana ne aveva visti processare 7.608, decisamente meno rispetto ai 10.810 del periodo precedente, ma la doppia festività (domenica e ferragosto) ha inciso sul drastico calo. Calo che prosegue da tempo visto che da cinque settimane consecutivamente tale valore è in discesa dal top di 22.406 registrato tra l'11 e il 17 luglio.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio - informa l'assessore Alessio D'Amato - su un totale di 5.753 tamponi, si registrano 882 nuovi casi positivi (-682), sono 6 i decessi (+6), 702 i ricoverati (-6), 40 le terapie intensive (-3) e 4.317 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%.