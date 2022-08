Un altro incendio in questa torrida estate 2022 ma non certo "boschivo", sicuramente un altro episodio che ha scatenato paura e che sembrava minacciare una delle aree più belle e antiche della città martire: le terme varroniane.

In realtà, le fiamme hanno solo spaventato e la situazione è tornata presto alla normalità grazie a una incredibile task force subito al lavoro.

La vicenda

Una colonna di fumo bianco, poi nero e denso alta diversi metri: questa la scena di ieri mattina nell'area.

«L'odore acre ha spezzato il cielo terso di questa domenica mattina, città quasi vuota», raccontano dall'Ansmi.

«È stato necessario l'intervento di due unità dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono sviluppate».

Un corto circuito a una delle strutture dell'area e subito il fumo.

Ma nonostante la paura e la scena che si è presentata nei primi momenti, la celerità nella segnalazione e nell'imminente spegnimento hanno portato la situazione a tornare subito sotto controllo.

E, infatti, neanche le fiamme hanno fermato l'apertura de "Il Bosco delle Favole".

È stato proprio grazie al repentino intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e alle misure di sicurezza messe in atto dalla macchina organizzativa del Parco Tematico, le fiamme divampate improvvisamente in una struttura di ristoro sono state sedate in tempo record.

Tanto da permettere la regolare apertura delle Terme Varrionane a grandi e piccini per gli show previsti la domenica.

«Poco dopo le 8 - ha detto Domenico Durante, direttore de Il Bosco delle Favole - non appena arrivati al Parco, ci siamo accorti, pur lavorando in un'altra zona, che dal tetto di una delle strutture adibite ad area ristoro usciva del fumo. Abbiamo subito allertato le autorità preposte e verificato che non ci fossero persone a rischio per questa situazione.

I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente e hanno anche, con relativa facilità, avuto la meglio sull'incendio. A loro va il nostro ringraziamento come anche agli agenti della Polizia di Stato che hanno monitorato la situazione.

Nonostante ciò, siamo riusciti a garantire l'apertura del Parco dalle 10 e, qui, il mio ringraziamento va a tutte le persone che lavorano ne "Il Bosco delle Favole" per aver permesso a grandi piccini di accedere in sicurezza e vivere una nuova giornata di divertimento e serenità immersi nella natura».