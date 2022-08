Si rientra. Forse!

I cancelli dello stabilimento di Cassino Plant dovrebbero riaprire domani per tutti ma il condizionale è sempre d'obbligo quando si tratta del settore metalmeccanico attraversato da una cupa crisi degli approvvigionamenti di materiali, semiconduttori in primis. Intanto oggi sulle linee ci saranno solo gli addetti alla lastratura.

Dunque si rientra, forse, con una prospettiva duplice, da una parte la naturale flessione delle immatricolazioni che salirà - in un crescendo - fino alla fine di dicembre - dall'altra con il sogno sfavillante del Grecale elettrico. Più che un sogno è già un a realtà a metà strada. O meglio ancora su strada visto che sono circolate foto spia del modello Maserati prodotto a Cassino nella sua nuova veste.

Sì perché la strada che porterà all'elettrificazione della gamma Maserati è già segnata e presto sarà celebrato il debutto dei modelli a batteria denominati Folgore. Tra questi spicca Grecale, che punterà a un pubblico più ampio rispetto alle varianti elettriche della MC20 e della nuova GranTurismo. E, così come si era annunciato, l'uscita potrebbe esserci proprio a inizio 2023 rappresentando una delle novità più importanti in ambito automobilistico dell'anno in corso. A Cassino Plant già in primavera si lavorava alle linee dell'elettrico all'interno della fabbrica e alla formazione del personale che sarà addetto alla gamma proprio poco dopo la presentazione ufficiale del suv di segmento D (lo scorso mese di marzo) commercializzato ormai in vari paesi, oltre all'Italia.

Un modello che sembra piacere e che vedrà, nel primo trimestre 2023 il suo esordio anche nel mercato australiano.

E così Grant Barling numero uno di Maserati in Australia e in Nuova Zelanda ha dichiarato: «La nuovissima Maserati Grecale rappresenterà l'inizio di un significativo lancio di nuovi prodotti per noi».

Ad essere precisi la Maserati ha mostrato gli esterni della versione a batteria della Grecale fin dal lancio del modello, fornendo così indizi preziosi.

Per gli esperti del settore le foto spia confermano gran parte dei dettagli già visti: la versione Folgore (per esigenze aerodinamiche e di raffreddamento) sarà sensibilmente diversa dalle altre Grecale nel frontale e nella coda, con paraurti specifici e una calandra con sei piccole feritoie verticali. I terminali di scarico sono ovviamente assenti e al loro posto è previsto un nuovo diffusore più grande, mentre i cerchi di lega specifici sono pensati per contribuire a ridurre la resistenza all'avanzamento: il loro disegno è tuttavia diverso da quello delle foto ufficiali.

Il debutto ufficiale dovrebbe essere più vicino di quanto si immagini mentre è la commercializzazione quella che dovrà interessare il brand e prenderà il via nel corso dei primi mesi del 2023.

Gli scatti delle foto spia provengono da Pebble Beach in California, dove la nuova Maserati GranTurismo Folgore è stata immortalata in una stazione di ricarica per auto elettriche.

Un sogno ma anche una realtà. La casa modenese non ne ha mai fatto mistero e neppure il ceo Tavares: su Grecale sono puntati parecchi occhi per il futuro della multinazionale.