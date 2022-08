Richiesta di contributo circa la fornitura totale o parziale dei libri così come dei sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico 2022/2023: tempo fino al 10 ottobre per presentare domanda presso l'ufficio protocollo o all'indirizzo pec comune.strangolagalli.fr. Per poter avanzare l'istanza, il richiedente dovrà attestare di essere in possesso dei requisiti a seguire. In primis, si dovrà essere residenti presso il comune di Strangolagalli.

La situazione economica equivalente, dunque l'Isee del nucleo familiare di riferimento. non dovrà superare i 15.493,71 euro. Infine, essendo l'assegnazione legata all'attività didattica, dovrà essere accertata la frequenza di un istituto di istruzione secondaria di I o II grado che si tratti di scuole statali o paritarie. In allegato alla richiesta, redatta su apposito modulo disponibile presso l'ufficio scuola dell'ente e sul sito istituzionale, occorrerà presentare l'Isee in corso di validità così come una copia valida del documento di identità del richiedente che sigla l'istanza di contributo. In ultimo, dovranno essere prodotte le fatture della spesa sostenuta per le seguenti categorie: libri di testo in versione cartacea o digitale, dizionari e volumi di narrativa.