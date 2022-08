Bagarre per il tiro alla fune. Così l'ottava edizione dei giochi rionali di Chiaiamari da momento di divertimento della comunità ha preso tutta un'altra piega. Una competizione sana tra contrade del posto iniziata venerdì e che nella serata conclusiva di sabato è culminata in un affronto a muso duro tra due appartenenti a diverse squadre in gara. Gli animi sembrerebbero essersi esacerbati proprio nel momento clou del tiro alla fune, intorno all'una di notte, con la disputa affidata ai rappresentanti delle zone rivali di Baccalà e di Chiaiamari.

Dopo due tiri e una situazione di parità, al momento del cambio lato per operare la "partita" finale, quella dello spareggio, un giocatore di Baccalà, probabilmente mosso da una parola di troppo e dal fervore della competizione, si sarebbe diretto contro un tifoso della squadra avversaria riservandogli una sonora testata. L'uomo sarebbe caduto a terra perdendo, seppur per pochi istanti, i sensi. Già nelle riprese precedenti del tiro alla fune, gli animi dei due erano sembrati da subito surriscaldati con altri accenni di lite e baruffa che erano stati sedati sul nascere per cercare di proseguire nello svolgimento dei giochi nella maniera più contenuta possibile. Una quiete sul filo del rasoio, dal momento che la tensione tra i due uomini era evidente ed è bastato uno screzio in più perché la testata partisse. La presenza sul posto dei volontari Avess, quale assistenza sanitaria alla manifestazione, ha consentito agli operatori di intervenire e verificare lo stato di salute dell'uomo colpito.

Contestuale anche l'arrivo del 118, tempestivamente avvisato dai presenti, così che il tifoso potesse essere trasportato presso l'ospedale di Sora per i necessari accertamenti, con il ritorno a casa da lì a poche ore. Intervenuti sul posto anche i carabinieri, per accertare la dinamica dei fatti e individuare possibili responsabili.

La gara, che al momento dell'accaduto era ancora nel vivo, è stata così sospesa con il punto interrogativo posto anche sullo svolgimento dei giochi per i bambini in programma per la domenica.