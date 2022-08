Sale l'attesa per conoscere la decisione della procura di Cassino sulla salma di Marco Di Vozzo il cinquantenne di Pontecorvo morto sabato nelle acque delle "Scissure" a Gaeta. Con molta probabilità il magistrato competente, il dottor Ricci, potrebbe decidere per l'affidamento dell'incarico al medico legale che dovrà stabilire con esattezza le cause del decesso del cinquantenne.



Marco Di Vozzo, titolare di un'agenzia funebre e di un negozio di fiori a Pontecorvo insieme alla moglie, non ce l'ha fatta. Sabato, poco dopo pranzo, come ricostruito dai carabinieri competenti e dalla guardia costiera, sarebbe stato risucchiato dalle onde. Inutile ogni tentativo da parte dei bagnini di trarlo in salvo: per lo stimato professionista della città fluviale purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Gli accertamenti del medico legale potrebbero riguardare proprio la causa del decesso, per chiarire se Marco sia stato meno colto da malore in acqua oppure se si sia trattato di una tragica fatalità. Resta il dolore della comunità pontecorvese colpita da un'ennesima tragedia. «Quella che ci apprestiamo a vivere nella nostra comunità - ha detto ieri il sindaco Rotondo - è una domenica mesta. Triste. Una tragedia ha colpito di nuovo la nostra città. Ieri Marco, qualche settimana fa Aurelio, ancora prima la giovanissima Roberta e Rossano. Un'estate terribile, solcata dalle lacrime. In questi momenti di dolore uniamoci alle famiglie che stanno vivendo drammi, lutti difficili da superare. Nel giorno del signore invito tutti alla preghiera».