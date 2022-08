Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare Don Giuseppe Ghirelli, di Anagni, figura amata ed emblematica dell'azione cattolica anagnina oltre che della diocesi Anagni-Alatri in generale. Il vescovo diocesano Monsignor Lorenzo Loppa, nel corso dell'omelia durante la Messa Solenne per il patrono San Magno celebrata in Piazza Innocenzo III, aveva comunicato con mestizia che don Giuseppe si trovava ricoverato presso un ospedale della capitale ed il messaggio era stato recepito con la intuibile tristezza.

La forte fibra del sacerdote, che dopo aver educato centinaia di giovani italiani s'era recato in terra d'Africa (Etiopia) circa dieci anni fa per aiutare i poveri del terzo mondo, fondando centri di assistenza che seguiva fino a pochi mesi fa, s'è arresa al male del secolo, un nemico purtroppo difficile da debellare. Gli anagnini hanno appreso con sgomento la notizia. Aveva 68 anni.