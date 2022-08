I casi Covid segnano una leggera ripresa nella seconda parte della settimana. A testimoniarlo l'aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti che cresce in quattro degli ultimi sei giorni. Anche il tasso di positività ripunta verso l'alto. Ieri, comunque, i nuovi contagi sono stati 244 con 314 negativizzati, nessun decesso, 1.123 tamponi effettuati e 32 ricoverati, in crescita dai 30 del bollettino precedente.

La giornata

Dei 244 positivi, 20 sono a Cassino, 11 a Frosinone e Ceccano, 10 a Sora. Seguono Monte San Giovanni Campano a 9, Anagni e Ceprano a 8, Arpino, Ferentino e Roccasecca a 7, Alvito, Guarcino, Isola del Liri e San Giorgio a Liri a 6, Amaseno, Atina, Casalvieri, Esperia, Piedimonte San Germano e Veroli a 5, Ausonia, Castrocielo, Cervaro, Morolo, Pontecorvo e San Donato Val di Comino a 4, Arce, Boville Ernica, Paliano, Piglio, Torre Cajetani e Vallerotonda a 3, Aquino, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Castelliri, Fiuggi, Fontechiari, Gallinaro, Patrica, Pico, Sant' Andrea del Garigliano, Strangolagalli, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio e Villa Santo Stefano a 2, Acuto, Alatri, Castelnuovo Parano, Castro die Volsci, Collepardo, Fontana Liri, Fumone, Giuliano di Roma, Pastena, Posta Fibreno, Ripi, San Vittore del Lazio, Serrone, Settefrati, Supino, Torrice, Villa Latina e Villa Santa Lucia a 1.

L'andamento

Da lunedì si contano 1.263 contagiati a una media di 210,50. Rispetto alla scorsa settimana, chiusa a un totale di 1.689 e 241,29 di media, si registrano delle significative differenze. La prima è all'inizio e sconta l'effetto combinato della domenica più il ferragosto di lunedì, con appena 109 casi registrati tra il 15 e il 16, quando invece nella sola giornata di martedì 9 agosto i positivi erano stai 422. La seconda sta nella parte finale della settimana con un incremento dei positivi nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato.

Negli ultimi sette giorni si hanno 1.540 nuove diagnosi di Covid-19 a una media di 220 che è la più alta della settimana. Rispetto ai sette giorni precedenti (1.719 totali a una media di 245,57) la discesa, nel confronto con l'ultimo periodo, rallenta un po': -10,41%. Da sabato 6 agosto (2.382 a 340,29 di media) la flessione è del 35,34%. In rapporto alle giornate 24-30 luglio (3.202 a 457,43) la contrazione è del 51,90%. Dalla settimana prima ancora (4.862 e 694,47) si ha un meno 68,83%. Dal 16 luglio (5.674 e 8109,57) a ieri il calo è del 72,85%. Rispetto al 3-9 luglio (5.833 e 833,29) la diminuzione si attesta al 73,59%.

Ad agosto superata la soglia dei 5.000 casi con 5.271 a 263,55 di media. Il dato si avvicina agli 8.253 contagiati a 275,10 di media e sembra destinato a superare i 7.730 di maggio alla media di 249,35.

Gli indicatori

Per la quarta volta sui sei giorni della settimana l'incidenza risale. Eppure nei 28 giorni precedenti era diminuita in ben 27 occasioni. In pratica dai 354,09 di sabato scorso si è giunti ai 322,85 di ieri dopo che, però, martedì il dato era sceso fino a 279,66 al minimo dal 17 giugno.

Il tasso di positività si posiziona al 21,72%, il massimo dal 23 luglio. Questa settimana segna un incremento del tasso medio, issatosi al 18,91% contro il 15,20% dell'intera passata settimana.

I ricoverati e i guariti

Leggera risalita del numero dei ricoverati, da 30 a 32. Il dato resta, peraltro, su valori minimi che non si avevano più dall'inizio di luglio. Agosto, infatti, ha toccato anche gli 80 il secondo giorno del mese, mentre a luglio ne sono stati registrati anche 88 il giorno 21.

I guariti sono altri 314. Il che porta a 1.979 il totale settimanale, nettamente in discesa rispetto ai 4.127 della precedente settimana e dei 5.829 registrati tra il 18 e il 24 luglio. Prosegue, comunque, il trend che vede più negativizzati che nuove diagnosi di Covid.

I tamponi

Si registrano 1.123 test effettuati. In calo dai 1.206 del giorno prima come pure dai 1.306 di sabato scorso. Il dato settimanale segna 6.390 tamponi, numero che difficilmente supererà i 10.810 con i quali si è conclusa la settimana precedente, a sua volta in calando rispetto ai 12.771 del periodo 1-7 agosto e ai 17.492 dell'ultima settimana di luglio.

Il dato del Lazio

Sono 1.757 i nuovi casi positivi (-45 in 24 ore) nel Lazio su 11.491 tamponi. Ci sono pure 4 decessi (-6), 711 i ricoverati (-12), 41 pazienti nelle terapie intensive (-2) e 6.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi risale dal 13,2% al 15,2%.