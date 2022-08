Un tranquillo pomeriggio di lavoro sul terreno accanto a casa si è trasformato in tragedia. La vittima è l'imprenditore edile Vincenzo Ceccarelli, 61 anni, travolto dal trattore con cui stava lavorando nella sua proprietà della contrada Colle Leo. Improvvisamente il mezzo agricolo si è capovolto e lo ha schiacciato procurandogli profonde lesioni al torace e alla testa. Immediata la richiesta di aiuto al 118 da parte dei familiari.

Giunti sul posto, i sanitari hanno trovato l'uomo ancora vivo; hanno provato a tenerlo in vita in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza che però è atterrata su un terreno vicino l'abitazione della famiglia Ceccarelli quando l'imprenditore era già spirato. Grande cordoglio a Ceccano dove Vincenzo Ceccarelli, titolare di una nota impresa edile, era molto conosciuto e apprezzato. Il funerale è stato fissato per lunedì mattina, alle ore 10.30, nella Chiesa San Pietro.