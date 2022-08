Annegato per le forti correnti. Sono queste le prime informazioni trapelate dopo il terribile episodio registrato a Gaeta. A perdere la vita nella zona delle Scissure un imprenditore di 50 anni di Pontecorvo. Ancora non è chiaro se possa essere sopraggiunto durante il bagno in una delle zone più belle della costa gaetana un malore improvviso. Poi, però, a fare il resto ci ha pensato il mare grosso e le forti correnti. La ricostruzione è al vaglio della Guardia costiera.