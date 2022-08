Il problema era stato posto da diversi ciclisti frusinati. La nuova ciclabile prevede degli attraversamenti per spostarsi dal lato sinistro al lato destra della strada. Ed ecco che l'amministrazione interviene per garantire la sicurezza dei ciclisti con un semaforo. In via don Minzoni, infatti, è comparso un doppio semaforo allo scopo di consentire agli utilizzatori della pista ciclabile (quella dal Matusa alla stazione secondo quello che dovrebbe essere il senso di marcia) di potersi spostare con maggior tranquillità da un lato all'altro come dagli stessi richiesto.

La pista, che è ancora in fase di ultimazione e di aggiunte, anche se in molti già la percorrono, riserva un'altra sorpresa. Il cambio di corsia aveva fatto storcere il naso ai più che avrebbero gradito un unico tracciato, a sinistra o a destra della carreggiata. Ma così non è stato anche per la necessità di ridurre l'impatto su viabilità e parcheggi esistenti. Ecco allora la soluzione per garantire che l'attraversamento ciclabile avvenga in tutta sicurezza con tanto di cartellonistica per avvertire gli automobilisti.

Resta il fatto, che lungo la nuova pista ciclabile insistono diversi passi carrai come anche parcheggi privati con via via di automobili in entrata e in uscita. E questo rischia di essere un altro elemento che mette a rischio l'incolumità dei ciclisti.