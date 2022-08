Questa sera la Premiata Forneria Marconi sarà in concerto a Castelnuovo Parano. Lo spettacolo - che inizierà alle 21 - si svolgerà in località Sant'Antonio Abate, a ridosso della superstrada Cassino-Formia.

E domani sera in località Valli, sempre alle 21, si terrà il concerto di Andrea Sannino, che ha fissato a Castelnuovo Parano una tappa del suo tour "È gioia live".

Il paese, insieme a tutto il territorio circostante, si prepara a vivere la grande festa triennale della Madonna del Piano.

Ieri sera è stata riaperta la Chiesa di Sant'Antonio Abate dopo i pregevoli lavori di restauro degli affreschi. «Un'emozione unica vedere la parete restaurata con il magnifico ciclo di affreschi di arte benedettina, risplendere sotto le luci dei riflettori – ha detto il sindaco Oreste De Bellis - Bello anche sentire il clima della festa triennale in onore della nostra Madonna del Piano, ci accingiamo ancora con più fede a festeggiarla».