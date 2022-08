Un giovane di nazionalità egiziana è stato denunciato dal commissariato di polizia di Colleferro dopo avere avuto un violento diverbio con l'autista di un autobus Cotral. È accaduto nella tarda serata di mercoledì in Largo Oberdan, dove il mezzo pubblico si è fermato avendo terminato la sua corsa. In base ad una prima ricostruzione, l'uomo era invece convinto che il bus proseguisse almeno fino a Velletri dove lui era diretto. Appena si è reso conto che doveva scendere a Colleferro e trovare un'altra soluzione per raggiungere Velletri, ha iniziato a insultare l'autista con la pretesa di essere accompagnato, richiesta ovviamente respinta dal conducente del pullman che inutilmente gli ha spiegato di avere terminato la corsa.

La reazione del giovane straniero è stata immediata e violenta: ha iniziato a colpire i vetri del mezzo pubblico e ha continuato scagliandosi contro il dipendente Cotral, tirandogli pugni e calci. I viaggiatori presenti hanno immediatamente chiamato il 113 temendo che la situazione degenerasse. Quando gli agenti del locale commissariato sono arrivati sul posto, l'uomo era già andato via, ma è stato rintracciato subito dopo in una strada vicina a Largo Oberdan. È stato quindi bloccato, identificato e denunciato per aggressione. L'autista del Cotral, nel frattempo, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro per alcune escoriazioni riportate sulle braccia, ritenute guaribili in cinque giorni.