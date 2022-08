Un pellegrino di Roma, 60 anni, è rimasto ferito ieri mattina a una caviglia mentre attraversava un sentiero che si trova sulla via delle Abbazie, nelle vicinanze della Badia di san Sebastiano, in territorio di Alatri.

Impossibilitato a proseguire il suo cammino e dolorante, l'uomo ha subito ha allertato i soccorsi.

Si sono attivati subito i carabinieri, il soccorso alpino della stazione di Collepardo e i vigili del fuoco di Frosinone.

È stato necessario fare intervenire anche un elicottero del 118. L'eliambulanza è atterrata nella zona di Basciano e ha caricato il ferito per trasportarlo in un ospedale della capitale.

I soccorsi hanno richiesto tempo e vari tentativi, dal momento che la zona in cui si trovava il pellegrino ferito è molto impervia e difficile da raggiungere.

Le condizioni dell'uomo non sono gravi, la ferita alla caviglia guarirà in poche settimane.