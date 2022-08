Oggi l'ultimo saluto a Giuliano Fallone, il ventinovenne deceduto nella sua abitazione nella notte del 15 agosto. La cerimonia funebre sarà officiata alle 17,30 nella chiesa di San Giovanni Battista.

Intanto, il sindaco Paolo Fallone ha sospeso per tutta la settimana gli appuntamenti estivi. Il paese è in lutto per l'improvvisa scomparsa del giovane che il 15 agosto, intorno alla mezzanotte, ha accusato un malore, ha chiesto aiuto ai genitori, ma è subito deceduto. Tanto che i sanitari del 118, giunti sul posto, nonostante le manovre di rianimazione, hanno dovuto constatare la sua morte.

È ancora sotto shock la comunità sangiovannese, che in un attimo si è vista strappare un giovane di soli 29 anni. La salma, subito dopo l'episodio, è stata sottoposta a sequestro dalla Procura di Cassino. Il Pm Ricci ha disposto l'autopsia che è stata eseguita ieri. Al termine dell'esame, il corpo senza vita di Giuliano è stato restituito alla famiglia e quindi sono stati fissati i funerali. Questa mattina, dalle 8,30 fino alle 15, la salma sarà esposta presso l'obitorio dell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. Alle 17,30 i funerali in paese. Addolorati i sangiovannesi, in tanti su Facebook hanno espresso la loro tristezza e vicinanza a mamma Roberta e papà Danilo, straziati dal dolore. «Non è mai facile trovare le parole giuste in questi momenti, come non è facile accettare che la vita di un giovane possa terminare così - ha scritto sui social il sindaco Paolo Fallone - Nel nostro paese c'è un silenzio surreale, perchè tutti noi siamo colpiti e addolorati da quanto è accaduto. Una preghiera per Giuliano e un abbraccio immenso da tutta la comunità per mamma Roberta, papà Danilo e tutti i familiari. Ciao Giuliano».

Intanto, i carabinieri indagano per ricostruire contatti e spostamenti del giovane nelle ultime ore di vita. I risultati dell'autopsia confermeranno le cause del decesso. Presto si farà luce sulla morte di un giovane che aveva sogni e desideri, la cui vita è stata spezzata prematuramente. I sangiovannesi si sono stretti intorno alla famiglia, hanno interrotto i festeggiamenti estivi e oggi parteciperanno ai funerali.