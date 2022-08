Presto i piccoli studenti delle scuole elementari di Castrocielo avranno una mensa.

In arrivo un nuovo finanziamento dell'importo di 678.000 euro per il Comune per la realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria capoluogo.

È stato approvato il progetto "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. In Comune è intensa l'attività di progettazione per sfruttare al meglio i finanziamenti del Pnrr.

La soddisfazione

«I nuovi locali consentiranno di avere una mensa scolastica moderna e funzionale che faciliterà le frequentazione del tempo pieno a scuola degli alunni e la conciliazione per i genitori della vita lavorativa con quella familiare» ha evidenziato con soddisfazione per l'importante risultato raggiunto il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione.

«A testa bassa dal nostro insediamento stiamo lavorando per dare a Castrocielo nuove opportunità» afferma, poi, il vice sindaco, Andrea Velardo. Che poi aggiunge: «Sono tanti i bandi a fondo perduto che questa amministrazione sta elaborando e tanti stanno già arrivando. Questo a dimostrazione del grande lavoro che quotidianamente si sta svolgendo».