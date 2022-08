«Martedì mattina, dopo due anni e sei mesi di assenza sono "tornati a casa". Dal 16 agosto, la nostra città ha di nuovo la sua caserma». Inizia così una breve nota del consigliere comunale del Psi Emiliano Di Pofi che porta i suoi saluti istituzionali alla nuova sede di via Giovanni Falcone, rinnovando «un grande in bocca al lupo e augurio di buon lavoro al comandante, luogotenente Fabio Laurentini e a tutto il personale dell'Arma in servizio sul territorio comunale».

Di Pofi ricorda che i militari furono trasferiti nella caserma di Giuliano di Roma a causa dei lavori nella sede di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, «A tutti loro - conclude il consigliere del Psi - va riconosciuto il merito, nonostante le difficoltà logistiche di 30 mesi, di avere assicurato un presidio costante su tutto il territorio. Un lavoro impagabile e un enorme contributo per la sicurezza di tutta la città».