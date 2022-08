Non tutte le prove per i corsi di laurea targati Unicas torneranno in presenza, così come in molti hanno ipotizzato. Ancora tante quelle a distanza, accanto alle prove in presenza in via Zamosch come alla Folcara. Una realtà che racconta ancora come i test d'ingresso, così come lo scorso anno, siano rimasti "ibridi". Si inizia l'8 settembre, per diversi corsi di laurea e l'ultima data finora disponibile è quella di Scienze motorie a ottobre. Ma alcuni indirizzi non hanno ancora pubblicato le date e occorrerà attendere ancora un po' per avere un quadro completo di date e sedi. Si svolgerà online il test per Economia aziendale ed Economia e Commercio: in questo caso, infatti, il test sarà esclusivamente telematico e dovrà essere prenotato sul sito del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (Cisia).

Disponibili le date dell'8, 13, 14 e 15 settembre (di mattina). Il test di ingresso, lo ricordiamo, è un requisito obbligatorio per l'iscrizione ma ha un valore orientativo e non selettivo. Stessa data, ovvero l'8 settembre, per Giurisprudenza ma questa volta in presenza, alle 16, nell'aula B 010 della Folcara. Ancora 8e9 settembre per Ingegneria, sia di mattina sia di pomeriggio: il test d'ingresso si svolgerà direttamente dal proprio domicilio in aule virtuali sotto il controllo al supporto di una commissione.

In questo caso, però, sebbene l'esito negativo non precluda la possibilità di iscriversi ai corsi di laurea in Ingegneria verranno assegnati ai ragazzi debiti (Ofa, obblighi formativi aggiuntivi) da recuperare attraverso percorsi formativi specifici e prove aggiuntive. Per Lettere la data è quella del 13 settembre alle 10 in via Zamosch. Dunque in presenza. Data del 23 settembre per il corso di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze motorie; per quella magistrale il 21 ottobre. Scienze dell'Educazione aprirà ai test di ingresso il 28 settembre alle 10, in modalità telematica. Non appaiono invece pubblicate ancora le date dei test per Servizio sociale e neppure quelle di Lingue che sembrerebbero tuttavia potersi svolgere in modalità virtuale.