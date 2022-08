Sono 480 a 160 di media i contagiati dal Covid nella settimana. Ieri, dopo il doppio giorno di festa che ha significativamente abbassato la media dei positivi, si è registrato un fisiologico rialzo a 371. E sono più dei 267 casi dello scorso mercoledì, il che determina un aumento, oltre quota 300, dell'incidenza per 100.000 abitanti. In risalita pure il tasso di positività, ieri al 18,67%. Mentre non si registrano decessi con i ricoverati che aumentano di un'unità per passare a 39. I negativizzati sono 541.

La giornata

Dei 371 nuovi casi, 42 sono a Frosinone. Seguono Alatri a 24, Anagni a 23, Cassino a 22, Ferentino a 18, Ceccano a 167, Sora a 15, San Donato Val di Comino a 12, Piedimonte San Germano a 11 e Veroli a 10. Poi, sotto la doppia cifra, Arpino e Isola del Liri 9, Castelliri, Ceprano e Fiuggi 8, Alvito, Aquino, Gallinaro, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri e Settefrati 6, Atina, Paliano, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido 5, Arce, Pignataro Interamna, San Vittore del Lazio, Santopadre e Vallerotonda 4, Ausonia, Boville Ernica, Casalvieri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Cervaro, Monte San Giovanni Campano e Supino 3, Broccostella, Giuliano di Roma, Guarcino, Pontecorvo, Sant'Apollinare, Vallecorsa e Vicalvi 2. Infine, Acuto, Amaseno, Belmonte Castello, Casalattico, Esperia, Falvaterra, Morolo, Patrica, Picinisco, Ripi, San Giovanni Incarico, Torrice, Trevi nel Lazio, Vallemaio e Villa Santa Lucia un solo caso.

L'andamento

Tornano sopra i 300 i nuovi contagiati dopo i 422 del 9 agosto. Negli ultimi sette giorni si hanno 1.438 positivi a 205,43 di media. Rispetto al periodo precedente (1.961 a 280,14) si ha una flessione del 26,67%. In rapporto al periodo 28 luglio-3 agosto (2.715 a 387,86 di media) la contrazione tocca il 47,03%. Dal 27 luglio (3.876 a 445,71 di media) a ieri la diminuzione è del 62,89%. Prima ancora, 14-20 luglio con 5.395 casi a 770,71 di media, fino agli ultimi sette giorni si registra un meno 73,34%. Dal 13 luglio (5.882 a 840,29 di media) la discesa si attesta al 75,55%. Ad agosto si registrano 4.488 contagiati a una media di 264 al giorno. L'andamento resta molto vicino a quello di maggio, chiuso a 249,35, soglia superata quattro volte negli ultimi sette giorni.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale risale per la seconda volta in tre giorni dopo che in 28 occasioni era diminuita in 27. Ora si è posizionata a 301,47 contro i 279,66 del 16 agosto. Mercoledì scorso era a 411,11, mentre il 3 agosto a 569,18 e l'ultimo mercoledì di luglio a 812,58. L'attuale livello ci riporta, comunque, al 17 giugno con 302,94. Il tasso di positività, invece, segna un recupero dal 12,76% al 18,67% con la media settimanale che si porta al 16,73%. La precedente settimana, peraltro, si era chiusa al 15,20% in diminuzione dal 17,87%.

I ricoverati e i guariti

Il dato dei ricoverati segna una leggera oscillazione e passa da 38 a 39. Una settimana fa in ospedale c'erano ancora 57 persone, mentre il mese era iniziato con 77 e poi 80 ricoverati. Il dato dei guariti si arricchisce di altre 541 persone, il massimo dai 638 dell'11 agosto. In questa settimana si hanno 937 negativizzati. L'ultima settimana, invece, si era chiusa a 4.127, in discesa dai 4.612 del periodo precedente.

I decessi

Rimane stabile il dato dei decessi. Anche ieri zero come ormai accade dal 12 agosto. La precedente settimana aveva registrato due vittime, mentre quella prima ancora quattro. Ad agosto i decessi sono quindi sei.

I tamponi

I 1.987 test processati ieri risentono anche dei numeri modesti della doppia giornata di festa. Ma sono meno anche dei 2.393 tamponi dello scorso mercoledì. Si conferma, comunque, la discesa del numero dei test effettuati dopo il picco di 22.406 della settimana 11-17 luglio.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio si segnalano, su un totale di 17.416 tamponi analizzati, 2.781 nuovi casi positivi (+2.167 rispetto a martedì) e 21 decessi (+16), «il dato comprende alcuni ritardi di notifica della settimana precedente», fa sapere l'assessore Alessio D'Amato. Ci sono poi 763 ricoverati (-42), 50 terapie intensive (0) e 6.201 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%.