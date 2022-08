Luci, musica, atmosfera di incanto e bellezze in passerella. Straordinaria la sfilata moda spose e cerimonia allestita a Villa Carducci. Sulla passerella naturale che dal portone del Comune scende verso il grande cancello in ferro hanno sfilato le modelle professioniste e le "modelle per un giorno", le clienti del laboratorio sartoriale "Le due Isole" che ha incantato tutti. Bianco, giallo, verde e poi il classico bianco e nero hanno preso forma magicamente sulle modelle in veri capolavori sartoriali. Eccezionale la conduttrice Paola Delli Colli, che con classe e spigliata dialettica ha condotto la serata trasportando il pubblico in un'atmosfera da favola.

La classe e l'eleganza degli abiti è stata completata dagli accessori di Karisma, dalle acconciature di Simona e Fabio, dai singolari occhiali di Optical. Gli allestimenti della location di Villa Carducci sono stati curati da "Magic Event" di Letizia Pontarelli. Sulla guida blu, che richiamava l'illuminazione delle finestre della villa, hanno sfilato le modelle, fra dettagli dorati sobri ed eleganti allestimenti floreali che hanno creato la suggestiva cornice dell'evento. Un defilè che la straordinaria Pontarelli ha predisposto per Ceprano.

La bellezza si è alternata in passerella con Lino Barbieri, Mario Vettese e Benny Albanese, ospiti della serata organizzata nell'ambito dei festeggiamenti in onore dell'Assunta. L'evento, fortemente voluto dall'ex assessore Gianni Pandozzi, è stato organizzato anche grazie alla collaborazione della Pro Loco e di associazioni che hanno sostenuto il parroco don Silvio Chiappini in questi giorni di festa.