Prosegue l'estate monticiana, stavolta tra natura e radici.

L'evento dal titolo "Terre d'Antera: storia, ruralità, saperi e sapori" si terrà il prossimo fine settimana nel parco giochi in località Bagnara. Il programma è articolato su due giornate, un assaggio in quella di sabato 20 e una full immersion per domenica 21 agosto. Sabato appuntamento alle 8 davanti al ristorante "Abbazia" per una passeggiata ecologica curata dal Circolo intercomunale Lamasena-Legambiente. Per domenica ritrovo alle ore 8 nel parco giochi Bagnara per partire alla volta di un percorso in mountain bike organizzato dalla Lcp Porrino.

Alla proposta ciclistica farà compagnia l'apertura del mercato dei prodotti tipici con la presenza e l'esposizione di aziende del territorio che saranno operative già dalle 9 della mattina. Spazio anche ai più piccoli: appuntamento alle 17 con animazione, spettacoli di magia, truccabimbi e altro ancora. Alle 18, confronto aperto con la tavola rotonda "Bagnara: paesaggio storico, identità rurale, sviluppo turistico. Verso un'idea di valorizzazione della località".

Dopo sforzo fisico, divertimento e discussione costruttiva, tempo di impugnare la forchetta tra gli stand enogastronomici di piatti tipici a partire dalle ore 20. A concludere l'appuntamento, musica e parole con il concerto "Canzoni di Malamuri", affidato a Giuliano Gabriele in Quartetto.