Una cena sotto le stelle organizzata, nei giorni scorsi, dall'amministrazione comunale di Fumone per gli anziani del paese. Un'iniziativa molto apprezzata e ben riuscita, che il sindaco Matteo Campoli commenta così: «"E quindi uscimmo a riveder le stelle", guidato dal nostro Stefano Petri, ha fatto il boom di partecipanti. Inoltre sono particolarmente soddisfatto, ma soprattutto felice, per la bella riuscita della cena sotto le stelle dedicata ai nostri anziani. Ho visto finalmente spensieratezza e allegria sul volto di ognuno di loro e questo mi riempie di orgoglio perché era nei miei progetti più importanti quello di far ripartire il centro sociale anziani, dedicando loro, tempo e giornate di svago e divertimento».

Sono proposte inserite nel palinsesto delle manifestazoni estive. «Come ho già detto più volte - aggiunge il sindaco Campoli - l'intento mio e dell'amministrazione era quello di poter trasformare l'estate fumonese nell'estate dello svago, del divertimento per tutti, grandi e piccini, dopo due anni di fermo e sacrifici. Ringrazio tutti coloro che pur dietro le quinte collaborano per l'organizzazione degli eventi, tutti i miei consiglieri instancabili e sempre presenti, tutto il direttivo della Pro loco di Fumone, che nella persona del presidente Michele Cecchetti è sempre disponibile e propositivo ad ogni nuova iniziativa, e soprattutto tutte le persone che ogni volta numerosissime partecipano ai nostri eventi. Aspettiamo tutti ancora a Fumone con un calendario pieno di appuntamenti per passare una bellissima estate».