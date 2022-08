Tre persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Formia comandata dal maggiore Michele Pascale, nel corso di servizi di controllo effettuati a Castelforte e a Scauri. Due denunce sono scattate a Castelforte per reati legati alla detenzione di droga. I militari della stazione locale, insieme ai militari del Norm e del Nucleo cinofili di Roma, hanno denunciato un ventenne trovato in possesso di 25,56 grammi di hascisc e di due bilancini di precisione regolarmente funzionanti. Gli investigatori sono riusciti a trovarli durante una perquisizione domiciliare in casa del ragazzo, che li aveva occultati.

Un altro giovane, sempre nel medesimo contesto, in seguito ad un'altra perquisizione, è stato segnalato all'autorità amministrativa perché trovato in possesso di 1,78 grammi di hascisc, anche nascosta all'interno della propria abitazione. Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino.

A Scauri, invece, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un uomo di cinquantatré anni, in quanto trovato in possesso di un bastone telescopico a molla. Il controllo è stato effettuato in seguito ad una colluttazione avvenuta sul lungomare di Scauri, segnalata alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Formia. I militari dell'Arma si sono subito recati sul posto ed hanno identificato due persone, una delle quali era il succitato cinquantatreenne, che deteneva l'oggetto, che poi è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino.