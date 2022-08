Due incidenti a distanza di poche ore a Piedimonte San Germano: il primo nella tarda serata della vigilia di Ferragosto, l'altro la sera successiva. Feriti due uomini trasportati in ospedale, uno dei quali a Roma in condizioni più serie. Ad avere la peggio, infatti, è stato un quarantaduenne di Aquino.

L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando improvvisamente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione - della Compagnia di Cassino, agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro - ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muretto di recinzione di una abitazione. Da una prima ricostruzione dei fatti il quarantaduenne viaggiava da solo e non sembrerebbe essere stato coinvolto nello schianto nessun altro veicolo.

Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della locale stazione e del 118, che ha provveduto a soccorrere il conducente trasportato al Santa Scolastica. Viste le ferite riportate, i medici del locale nosocomio hanno deciso per un trasferimento a Roma. Per fortuna nonostante la paura iniziale le sue condizioni sono apparse meno gravi col passare delle ore: la prognosi è di circa 30 giorni. Solo qualche ora prima un altro incidente nel medesimo tratto: un altro giovane del Cassinate è uscito fuori strada "planando" contro un palo. Paura e danni al mezzo. ma per fortuna senza feriti di rilievo.