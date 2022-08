Ancora un furto al "Bar Luisa" di via Vittorio Emanuele, nel centro storico ci Atina.

In piena notte tra domenica e lunedì scorsi, ignoti hanno divelto la saracinesca, rotto la porta a vetro e, una volta penetrati all'interno del locale, hanno rubato valori bollati e sigarette.

Quel bar sembra essere la vittima designata dei delinquenti: non si contano più, infatti, le volte che è stato vittima di furti e saccheggi.

I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno raccolto prove e iniziato le indagini per risalire al gruppo (i malviventi sembra fossero più di uno) che ha compiuto la razzia. L'episodio criminale riaccende l'allarme furti in paese. Molti residenti si dicono preoccupati e confidano in una rafforzamento dell'attività di vigilanza soprattutto nelle ore notturne.