Un agosto così non si era mai visto. Proseguono le giornate di pioggia con la temperatura che registra una diminuzione sensibile rispetto al ben più arido luglio, ma anche rispetto alla media del periodo.

Secondo i dati della stazione meteo comunale di Frosinone alta, la notte del 16 sono piovuti altri 1,8 millimetri di acqua il che porta il totale del mese a 66. Agosto aveva già conquistato il singolare primato del periodo più piovoso del 2022. Ma ora i numeri in crescendo (mai finora agosto ha superato i 100 millimetri) ci dicono che dal 1° a ieri è piovuto quasi più che a gennaio e a febbraio messi insieme. E già questo lascia riflettere.

Agosto, per ora, registra quasi 38 millimetri di acqua in più rispetto alla media storica ed è anche l'unico mese, dall'inizio dell'anno, a presentare dei valori in attivo. In tutti gli altri mesi di quest'anno, infatti, la pioggia è stata inferiore rispetto alla media storica e anche di gran lunga come a marzo (-98,4 millimetri), a gennaio (-86,5) e a febbraio (-75,8). Ma, ovviamente, un conto è la pioggia che cade nei mesi invernali un altro quella caduta dopo un periodo di così grande siccità come quello avuto in questa estate con i terreni incapaci di sopportare un simile carico. E di ciò ne hanno fatto le spese soprattutto gli agricoltori.

Al momento, il dato della pioggia a Frosinone registra 382 millimetri in meno rispetto al dato atteso. Finora ne sono caduti 264,3 mentre l'anno scorso, a tutto agosto, erano 673,6. Il 2021, per la cronaca, si è chiuso a 1.151,7 con meno 53,8 rispetto alla media.

Sul fronte delle temperature si registra un abbassamento. La media della massima è di 32,6 gradi quasi come a giugno, oltre un grado e mezzo in meno rispetto a luglio. E, infatti, se maggio aveva segnato un incremento di 2,1 gradi, giugno di 3,4 e luglio di 2,3, ora agosto segna un meno 0,7. E anche la media della minima, di 19,7 gradi, è più bassa di quella di luglio, chiuso a 21,1.

Lo scorso agosto, invece, si era chiuso con un valore medio delle massime di 31,8 gradi, comunque più basso del dato attuale, e di 20,4 delle minime, in questo caso più alta. Mentre la pioggia aveva portato appena 7,6 millimetri di acqua.