La doppia giornata di festa porta 109 contagiati in 48 ore in provincia di Frosinone.

Ai 67 del 15 agosto si sono aggiunti i 42 di ieri. I negativizzati sono, rispettivamente 99 e 297, mentre i ricoverati scendono da 40 a 38. Non si registrano vittime. In discesa, dopo un lievissimo rialzo, l'incidenza per 100.000 abitanti, per la prima volta sotto quota 300 dal 16 giugno. Mentre il tasso di positività passa dal 18,76% di ferragosto ai 12,76% di martedì.

La giornata

Nell'ultimo bollettino diffuso dalla Asl di Frosinone si contano pertanto 42 nuovi positivi così distribuiti: 8 ad Anagni, 6 a Monte San Giovanni Campano, 5 a Cassino, 3 a Fiuggi, Piglio e Torrice, 1 ad Alatri, Alvito, Aquino, Boville Ernica, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Picinisco, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santo Stefano.

Il giorno prima, su 67 casi, se ne segnalavano 8 a Ceccano, 6 ad Alatri e Frosinone, 5 a Cassino, 4 a Sant'Elia Fiumerapido, 3 ad Amaseno, Atina e Pofi, 2 ad Anagni, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ferentino, Gallinaro, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica e San Donato val di Comino, 1 ad Aquino, Arnara, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, Torrice, Veroli, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

L'andamento

Ovviamente il dato di questa settimana per effetto della giornata di Ferragosto che va ad aggiungersi alla domenica sarà difficilmente paragonabile con la precedente.

Negli ultimi sette giorni, comunque, si registrano 1.334 contagiati a 190,57 di media. Per trovare un dato così basso occorre ritornare al periodo 10-16 giugno con 1.293. Rispetto ai sette giorni precedenti (2.106 il totale e 300,86 la media), invece, si ha una contrazione dei casi del 36,65%.

Dall'inizio di luglio questo il trend: 29 giugno-5 luglio +59,04% sulla settimana precedente, 6-12 luglio +18,54%, 13-19 luglio -4,85% e inizio della discesa. Poi 20-26 luglio -23,88%, 27 luglio-2 agosto -34,05%, 3-9 agosto -24,43%. Dall'ultimo incremento a oggi la flessione è del 77,13%.

Ad agosto si sono contagiati in 4.117 a una media di 257,31. La differenza rispetto a luglio, archiviato con 21.393 casi e una media di 690,09, è evidente. Peraltro, al 16 di luglio i positivi erano 12.959 alla media di 809,93. Si registra una contrazione delle nuove diagnosi, rispetto allo stesso periodo di luglio, del 68,23%.

L'attuale cifra ci avvicina a maggio, che ha avuto 7.730 contagiati a una media di 249,35, finora la migliore del 2022 e seconda sola ai 200,96 di dicembre da quando è scoppiata l'emergenza legata ad Omicron. Ad agosto 2021 i casi erano stati appena 982.

Gli indicatori

Questa settimana è iniziata con una ripresa dell'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, da 354,09 di domenica a 359,33 di lunedì, salvo poi riposizionarsi a 279,66. In pratica, dal 18 luglio, l'incidenza è diminuita 28 volte su 30. Va sottolineato che tale valore non andava sotto quota 300 dal 16 giugno (271,07). Unica differenza, rispetto ad allora, è che adesso l'incidenza è in caduta ed anche più repentina di quella manifestatasi in occasione della precedente diminuzione dei casi.

Il tasso di positività registra il 12,76%, in flessione dal 18,76% di ferragosto. La passata settimana si era conclusa a una media del 15,20%, la più bassa delle ultime nove settimana e seconda solo al 13,96% del periodo 6-12 giugno.

I ricoverati e i guariti

Prosegue la discesa del numero dei ricoverati, dopo i 57 del 10 agosto il calo è stato sensibile per arrivare ai 40 di lunedì e ai 38 di ieri. I ricoverati non erano così pochi dai 35 del 7 luglio. Da allora c'era stata un'impennata fino agli 88 del 21 luglio.

I negativizzati comunicati ieri sono stati 297 dopo i 99 del giorno prima. La scorsa settimana, invece, aveva avuto 4.127 guariti in discesa rispetto ai 4.612 della prima settimana di agosto e ai 5.823 dell'ultima di luglio.

I tamponi

Per essere un martedì, di solito la giornata con il numero più alto, i tamponi processati sono stati 329 ma l'altro ieri era ferragosto. Il che andrà necessariamente a incidere sull'ulteriore riduzione dei test effettuati, 10.810 tra l'8 e il 14 agosto, 12.771 nei primi sette giorni del mese.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 4.022 tamponi, sono 614 i nuovi casi (-403), 5 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-9), 50 le terapie intensive (-1) e 2.043 i guariti. Tasso al 15,2%.