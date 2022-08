Jonathan Colafrancesco, danzatore e coreografo sorano attualmente residente a New York, è in Italia per realizzare un video di danza in collaborazione con l'associazione il Faro, il video maker Giacomo De Angelis, la Pro loco di Arpino ed il musicista/ multi-media artist Luca Longobardi.

Una passione iniziata all'età di otto anni, ma la svolta arriva a sedici anni quando incontra i coreografi e insegnanti di fama internazionale Enzo Celli e Elisabetta Minutoli. Jonathan ottiene una borsa di studio completa per il Vivo Ballet di Roma dove si diploma nel 2017. Si è trasferito a Melbourne, in Australia, nel 2019 per studiare con i coreografi Chunky Move e Lucy Guerin inc. Nell'estate 2019 si trasferisce a New York dopo aver vinto una borsa di studio completa per i due anni del Certificate Program al rinomato Peridance Center di Igal Perry.

Dopo essersi diplomato con i massimi voti, la carriera di Jonathan si costella di successi: ha danzato in produzioni di coreografi italiani e internazionali tra i quali Dario Lupinacci, Roberta Ferrara, Francesco Asselta, Samuel Pott, Vivake Khamsingsavath. Jonathan è attualmente un ballerino per Pony Box Dance Theatre, Xiang Xu dance,

EM dance e Terre Dance Collective.