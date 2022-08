Verrà finalmente ricostruito il ponte in contrada Petrose, che dall'alluvione dell'otto giugno 2020 è divisa dal resto del paese. A dare la notizia è con soddisfazione il sindaco di San Giorgio a Liri Francesco Lavalle, che da otto mesi aspettava questo esito. Con lui ripercorriamo la vicenda e torniamo a quel terribile otto giugno 2020, quando un'alluvione senza precedenti si abbatté su tutto il territorio della valle dei santi. Ovunque causò danni a terreni, strade, ponti, abitazioni e automobili parcheggiate.

Subito dopo, la Regione Lazio, a cui tutti i sindaci della zona riconobbero grande tempestività, fece i dovuti sopralluoghi. Un sopralluogo per verificare i danni avvenne anche a San Giorgio: qui stanzió oltre un milione di euro per risolvere le criticità sparse in tutto il comune, e in particolare per la ricostruzione del ponte in Via Limatella, che fu affidata al Genio Civile e per la ricostruzione del ponte in Località Petrose, che invece fu affidata ad Astral.

La testimonianza

«Nel dicembre 2021 - racconta Lavalle - l'Astral, che fin da subito si è adoperata per realizzare l'importante opera - dopo aver completato l'iter progettuale, convocó la Conferenza dei servizi, con il coinvolgimento di vari enti, al fine di superare le molteplici difficoltà riscontrate. Nel corso del 2022 sono stati acquisiti i pareri dai vari enti chiamati in causa e oggi, dopo aver superato alcune criticità, la Provincia di Frosinone, ha emesso il proprio nulla osta e così si è concluso positivamente l'iter amministrativo per la ricostruzione del ponte in località Petrose».

Il risultato

«Oggi - evidenzia il sindaco di San Giorgio, Francesco Lavalle - dopo mesi di lavoro silenzioso e costante, al fine di raggiungere il risultato, senza mai cedere ai maldestri tentativi di offuscare la verità, si è conclusa in maniera positiva la Conferenza dei servizi per la ricostruzione del ponte in Località Petrose». Poi aggiunge: «Grazie alla Regione Lazio, ad Astral spa e a tutti gli enti interessati in questi mesi - ha tenuto a sottolineare inoltre Francesco Lavalle - potremo finalmente vedere ricostruito un ponte di collegamento che ha diviso una parte del paese e messo in difficoltà le famiglie residenti in quel territorio».