Dalla Sicilia a Padova, passando per Cassino. Ha fatto tappa ieri mattina nella splendida abbazia di Montecassino il gruppo di pellegrini impegnati nel "Cammino di Sant'Antonio di Padova 2022". Un pellegrinaggio che si inserisce in un progetto più ampio. Ben 108 tappe per oltre 2.000 chilometri attraversando buona parte della Penisola. E che si va - sebbene solo in parte - a intracciare con quello di San Benedetto.

«Il cammino del 2021 e 2022 viene percorso da un gruppo ristretto di pellegrini in 108 tappe, per un totale di circa 2.140 chilometri a piedi, da colmare con oltre 3 milioni di passi lungo le strade percorse da Sant'Antonio in Italia» spiegano gli organizzatori. «Insieme ai pellegrini viaggia anche una reliquia del Santo di Padova, che ripercorre così il cammino fatto dal santo 800 anni fa. Insieme ai pellegrini due rappresentanti dei Frati minori conventuali della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova, fra Giovanni Voltan, definitore generale, e fra Andrea Bottaro, vice rettore dell'Istituto teologico S. Antonio Dottore di Padova» dettagliano da Montecassino.

Una volta giunti in abbazia, i pellegrini sono stati ricevuti da don Giuseppe, padre priore di Montecassino e da fra Giovanni. Quindi la reliquia di S. Antonio è stata posta sull'altare maggiore della basilica per tutta la durata delle celebrazioni eucaristiche. Immancabile la visita - insieme a don Giuseppe - alla tomba dei santi Benedetto e Scolastica: un momento unico di riflessione e preghiera. Alle 18 i vespri, con i monaci. Questa mattina, invece, il gruppo ripartirà per Roccasecca.

Un anno di stop

L'iniziativa, rimandata di un anno, si svolge nella ricorrenza dell'ottocentesimo anniversario dell'arrivo di S. Antonio in Italia. Il santo, al secolo Antonio da Lisbona, naufrago a Milazzo all'inizio del 1221, dopo una permanenza a Messina, intraprese il cammino che si concluse il 30 maggio dello stesso anno ad Assisi. «Il progetto di valorizzazione del cammino si inserisce all'interno di un percorso promosso dalla Pontificia Basilica del Santo di Padova, dal ministro provinciale della Provincia religiosa italiana di S. Antonio di Padova dei Frati minori conventuali e dall'associazione "Il Cammino di Sant'Antonio di Padova" per la realizzazione, appunto, di un cammino di pellegrinaggio da Capo Milazzo a Padova via Assisi, con l'obiettivo di renderlo facilmente percorribile» tornano a spiegare gli organizzatori. Che invitano a seguire tutte le tappe su www.antonio2022.org. Poi aggiungono: «Per l'allestimento dell'evento, che intende ampliare l'attuale percorso di fede già operativo da Assisi a Padova, si è lavorato in sinergia con gli assessorati delle località interessate dal cammino, per la valorizzazione e soprattutto la messa in sicurezza del tracciato attraverso l'installazione di segnaletica, l'allestimento di punti ristoro e di luoghi di pernottamento per i pellegrini da affiancare a quelli già esistenti nelle località interessate anche dal cammino di San Benedetto».