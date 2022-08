È morto all'età di 83 anni Luigi Scerrato, figura di spicco del Club Alpino Italiano regionale. Mercoledì 17 agosto alle ore 10:00 si terranno i funerali nella chiesa dei Cappuccini di Alatri, sua città natale. Membro storico dell'associazione, è stato più volte consigliere, fino ad assumere la massima carica all'interno della locale sezione. Inoltre dal 2008 al 2013 è stato presidente del CAI del Lazio.

Nel periodo della presidenza regionale, ha promosso La via delle Abbazie, un itinerario storico-artistico e spirituale, legato al percorso di S. Benedetto ed ha tenacemente voluto e realizzato il cammino noto come la Via Benedicti. Terminato il suo impegno, ha continuato ad essere attivo nella valorizzazione del territorio. Insignito dell'onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica per le attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, lascia un grande vuoto nella comunità. Ai figli Lucia e Luca e alla moglie Anna, la redazione porge sentite condoglianze.