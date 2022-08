Sicuramente il numero dei visitatori oggi sarà ancora maggiore, ma già ieri, alla vigilia di Ferragosto, tantissime persone, molte le famiglie, hanno raggiunto Prato di Campoli per trascorrere la domenica sul pianoro immersi nel relax e nella natura. L'impiego di due pattuglie della polizia locale, che transitavano di continuo sul pianoro, ha consentito un maggior controllo dell'area. Ordine nei parcheggi e nelle attività ricreative (accensioni fuochi, rumori molesti evitati con sequestro di trombe da stadio). Il check point della polizia locale sarà a Santa Maria Amaseno anche nella giornata di oggi, Ferragosto. Anche quest'anno è stato predisposto il punto di snodo per garantire un flusso veicolare disciplinato e tenere conto delle presenze.

Fissato a 700 il numero di vetture cui sarà consentito di guadagnare il pianoro. La situazione sarà monitorata costantemente dagli uomini guidati dal comandante Massimo Belli e al defluire delle prime vetture sarà autorizzato l'accesso di altre auto, nel rispetto dei numeri e delle disposizioni stabilite. Nell'ordinanza è stato predisposto anche il divieto di somministrazione di bevande da asporto in bicchiere e bottiglie di vetro. Come ogni anno uno dei luoghi maggiormente presi d'assalto a Ferragosto sarà sicuramente anche Prato di Campoli. Un luogo incantevole immerso nella natura, dove poter respirare aria pulita, in uno scenario che piace a grandi e bambini, dove il relax e il divertimento sicuramente non mancheranno. Di pari passo, però, è alta l'attenzione per far in modo che i visitatori possano trascorrere giornate in sicurezza.