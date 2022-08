«Ancora danni provocati dai cinghiali! Urge un provvedimento regionale per ristorare dei mancati raccolti gli agricoltori del Lazio». È quanto afferma Pasquale Ciacciarelli.

Il consigliere regionale della Lega prosegue: «Bisogna porre in essere tutte le iniziative, normative e finanziarie, per arginare e contenere, su tutto il territorio regionale, il proliferare della presenza dei cinghiali, che stanno provocando enormi danni alle aziende agricole locali. Per contenere questi ungulati bisogna autorizzare il selecontrollo, fin dove è possibile. Le misure adottate dalla Regione fino ad oggi, si sono rivelate insufficienti. La circostanza va ribadita ancora una volta, non è più solo un problema economico, comunque importante, ma anche di sicurezza delle persone. La Regione ha il dovere di intervenire subito, senza più alcun indugio».