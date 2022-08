Come ogni anno uno dei luoghi maggiormente presi d'assalto a Ferragosto sarà sicuramente anche Prato di Campoli. Un luogo incantevole immerso nella natura, dove poter respirare aria pulita, in uno scenario che piace a grandi e bambini, dove il relax e il divertimento sicuramente non mancheranno. Di pari passo è alta l'attenzione per far in modo che i visitatori possano trascorrere giornate in sicurezza.

A garantire che tutto si svolga nel rispetto delle norme ci saranno anche gli agenti della polizia locale. Massiccia sarà la loro presenza a Prato di Campoli oggi e domani, giorno di Ferragosto. A differenza dello scorso anno, quando per l'emergenza sanitaria erano state adottate alcune misure, tra cui l'accesso a 500 veicoli, domani e dopodomani, invece, sarà garantito a 700. Nell'ordinanza è stato predisposto anche il divieto di somministrazione di bevande da asporto in bicchiere e bottiglie di vetro. Il check point della polizia locale sarà a Santa Maria Amaseno. Anche quest'anno ci sarà il punto di snodo per predisporre un flusso veicolare disciplinato e tenere conto delle presenze.

Fissato, dunque, a 700 il numero di vetture cui sarà consentito di guadagnare il pianoro. La situazione sarà monitorata costantemente dagli uomini guidati dal comandante Massimo Belli e al defluire delle prime vetture sarà autorizzato l'accesso di altre auto, nel rispetto dei numeri e delle disposizioni stabilite. «Anche quest'anno ci ritroviamo ad accogliere tanti visitatori sul pianoro - sottolinea il sindaco Simone Cretaro - Abbiamo disposto misure dirette a consentire un accesso sicuro garantendo la possibilità di usufruire e di godere delle bellezze di Prato di Campoli. Sul posto ci sarà un presidio costante per controllare l'afflusso del traffico grazie alla disponibilità e alla collaborazione della polizia locale con il comandante Massimo Belli e dei carabinieri con il comandante Giovanni Franzese, che saranno impegnati per garantire la sicurezza e una migliore fruizione del pianoro ai visitatori».