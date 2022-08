Se Milano è la capitale italiane dei proventi per le multe, Veroli è quella ciociara. Merito, o colpa a seconda dei punti di vista, dell'autovelox sulla superstrada Ferentino-Sora. Ciò emerge dai dati comunicati, ogni anno, dalle amministrazioni comunali al portale governativo per il rendiconto dei proventi delle violazioni del codice della strada. Per l'anno 2021 Veroli ha incassato 1.608.669 euro di cui 1.608.669 dalle "sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazione dei limiti massimi di velocità". Monte San Giovanni Campano, invece, ha dichiarato 658.798 euro dai proventi delle violazioni stradali, di cui 658.317 per il mancato rispetto dei limiti di velocità.

E così come Veroli gran parte di queste sanzioni sono originate dal traffico sulla superstrada. A seguire, al terzo posto tra i comuni ciociari, c'è Frosinone che, sempre nel 2021, ha incassato 427.453 euro di cui 92.672 euro per le violazioni dei limiti di velocità. A scendere troviamo Acuto, altro comune sul cui territorio è presente un autovelox, che ha dichiarato 204.143 euro tutti per violazione dei limiti di velocità. C'è poi Cassino con 180.377 euro, di cui 0 euro dichiarati per violazione dei limiti di velocità. Anagni, invece, incassa 152.916 euro senza proventi dalle violazioni dei limiti di velocità.

Sotto i 100.000 euro c'è Ferentino con 99.496 di cui 4.255 per le violazioni dei limiti di velocità. A scendere troviamo Isola del Liri con 79.553 euro e zero dalle violazioni dei limiti di velocità. A Ceccano la cifra raccolta è 43.485 (zero per i limiti di velocità). Ad Alatri i proventi delle sanzioni ammontano a 32.785 euro, senza le multe per eccesso di velocità. Stesso discorso per Sora che ottiene 31.147 euro.

Spostandoci verso territori battuti soprattutto d'estate dai ciociari si ha 1.944.289 dichiarato da Terracina (di cui 817.471 per eccesso di velocità), 1.081.128 a Formia (657.307), 859.262 a Roccasecca dei Volsci (749.122), 688.998 a Gaeta (319.798), 594.894 a Sonnino (311.446) e 345.000 a Priverno (285.000). Negli altri capoluoghi del Lazio le multe fruttano 4.425.697 euro a Rieti (3.750.087), 745.367 a Viterbo e 374.808 a Latina (1.695).

Ma come vengono impiegati i proventi delle sanzioni? Veroli destina 390.507 euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e 221.140 euro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazione. Poi ci sono 64.706 euro per liquidazione stampa e imbustamento verbali, 28.392 euro di "postalizzazione" dei verbali, 30.775 euro per attività amministrativa per le infrazioni a carico di residenti all'estero e 6.509 euro per liquidazione atti giudiziali. Monte San Giovanni Campano investe 459.317 euro per manutenzione e sicurezza, 159.000 euro per attività di controllo e 40.000 euro per spese di personale. Frosinone, invece, utilizza 109.824 euro per migliorie e manutenzione della segnaletica stradale, 30.000 per interventi di sicurezza stradale e 20.000 euro per la manutenzione dei mezzi di servizio della polizia locale.